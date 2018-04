Reforço, veterano Edílson faz primeiro treino no Bahia Um dia depois de ser anunciado como novo reforço do Bahia para 2010, o atacante Edílson, de 39 anos, realizou nesta quarta-feira as suas primeiras atividades no clube. O atleta passou por exames médicos com o fisiologista do clube, Alexandre Dortas, e depois trabalhou com o preparador físico Luiz Napoleão.