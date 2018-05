Reforço, Xandão realiza sonho de criança no São Paulo

Um dos cinco jogadores oficializados como reforços do São Paulo na última quarta-feira, o zagueiro Xandão comemorou o fato de ter despertado o interesse do clube do Morumbi depois de se destacar com a camisa do Barueri no Campeonato Brasileiro de 2009.

"Me sinto honrado por estar sendo contratado para jogar com a melhor defesa do Brasil. É o reconhecimento de um bom trabalho. Estou muito feliz, pronto e preparado para somar com meus companheiros", afirmou Xandão, em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo site oficial do São Paulo.

"É a realização de um sonho. Ter despertado o interesse de um clube como o São Paulo, o maior do Brasil, é gratificante", reforçou o jogador, que garantiu ter identificação com o clube do Morumbi desde a infância.

"Eu tenho várias fotos de criança com a camisa do São Paulo. Antes de me tornar jogador era um torcedor fanático, mas depois, com o profissionalismo, você acaba mudando um pouco", explicou.

Xandão, de 21 anos, ainda revelou alguns jogadores que considera ídolos e que se destacaram com a camisa são-paulina. "Na infância eu era atacante, por isso guardo muito na memória os gols do França e do Luís Fabiano pelo clube", relembrou.

Além de Xandão, o São Paulo anunciou o zagueiro André Luís, também do Barueri, os meias Léo Lima, do Goiás, e Marcelinho Paraíba, do Coritiba, e o atacante Fernandinho, outro jogador vindo do Barueri, como reforços para a temporada de 2010.