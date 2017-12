Reforço, zagueiro Lucas Kal vê Guarani como chance para mostrar seu potencial

O Guarani apresentou na tarde desta quarta-feira o zagueiro Lucas Kal. Emprestado pelo São Paulo, ele assinou com o time campineiro até o final do Campeonato Paulista da Série A2. E vai ter a concorrência de Willian Rocha e Philipe Maia.

"Eu estava de férias e houve interesse do Guarani. Assim que eu soube, não pensei duas vezes para trabalhar com o (Fernando) Diniz e em um grande clube, como é o Guarani", disse o defensor. Em tese, ele vai ocupar a vaga de Diego Jussani, que acertou sua ida para o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni.

Além de Lucas Kal, a direção fechou com mais quatro nomes para 2018. São eles: os volantes Hélder, ex-Figueirense, e Ricardinho, ex-Criciúma, o atacante Érik, ex-Luverdense, além do meia Rondinelly, com passagem por Grêmio e Palmeiras. Este último foi apresentado na última terça-feira como reforço do time campineiro.

Os dirigentes seguem em busca de reforços. A diretoria tem pré-contrato assinado com Bruno Paulo, que será emprestado pelo Corinthians, e com o lateral Marcílio, ex-Vitória de Guimarães.

O time bugrino ainda negocia com o goleiro Diogo Silva, do Luverdense, e com o zagueiro Leandro Amaro, que fez um bom Campeonato Brasileiro da Série B com a camisa do Oeste. Já o zagueiro Jefferson Alves está passando por um período de testes antes de ser anunciado como novo reforço.