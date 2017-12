Alan Mineiro e Douglas prometem ajudar após baixas no Corinthians

O Corinthians apresentou nesta sexta-feira mais dois reforços para a temporada de 2016: o meia Alan Mineiro e o goleiro Douglas. Os dois foram contratados no fim do ano passado, inicialmente, apenas como opções para o banco de reservas, mas com o desmanche que o time vem sofrendo nos últimos dias é possível que ambos tenham mais chance de jogar do que o planejado inicialmente pela diretoria e a comissão técnica.

"Quando fui contratado, Jadson, Renato Augusto e outros jogadores estavam aqui. Sabia que teria de fazer meu melhor. São dois jogadores da minha posição, abre um espaço a mais para mim, mas de qualquer forma vou dar meu melhor", disse Alan Mineiro, que estava no Bragantino. O jogador tem 28 anos e acumula passagens por Atlético-PR, Ferroviária e Albirex Nigata (Japão), entre outros clubes.

Quando Douglas foi contratado, a ideia era emprestar o jogador para outro clube. Com a possível saída de Cássio para o Besiktas, da Turquia, ele deve ficar no Corinthians para ser reserva de Walter.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O futebol sempre está girando. Esses atletas que saíram deixaram um legado, mas nós que estamos chegando também vamos ter essa oportunidade. Temos estrutura, uma camisa, um grande clube e a capacidade de deixar nossa marca aqui também", disse o goleiro de 27 anos, que também estava no Bragantino.

Antes de Douglas e Alan Mineiro, o Corinthians já havia apresentado o meia Marlone e o lateral-esquerdo Douglas. Para minimizar os efeitos da saída de vários titulares, a diretoria está atrás de reforços de peso.

"Estamos analisando quase 100. Mas tem três, quatro nomes que trabalhamos já endireitados. Quem sabe não fechamos nos próximos dias", disse o diretor-adjunto de Futebol, Eduardo Ferreira.