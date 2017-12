Arthur Henrique e Antonio Carlos exaltam grandeza do Flamengo

O Flamengo iniciou a segunda semana da pré-temporada com a apresentação de dois dos reforços que chegaram ao clube. Jovens, o lateral-esquerdo Arthur Henrique, de 21 anos, e o zagueiro Antonio Carlos, de 22 anos, exaltaram a oportunidade que estão recebendo de defender em um dos principais clubes do futebol brasileiro.

Antonio Carlos acumula passagens pelas divisões de base do Fluminense e do Corinthians, onde não conseguiu conquistar seu espaço. Depois, rodou por vários clubes até se destacar pelo Avaí no último Campeonato Brasileiro. Agora no Flamengo, ele celebra a oportunidade de ser comandado pelo técnico Muricy Ramalho.

"Vou me dedicar como um leão em todos os jogos e treinos. Irei contribuir com minha qualidade e liderança. Gosto do estilo do Muricy, que cobra bastante. Tem que ser assim. Tenho certeza que será um grande ano. Agora estou no Mengão. O Flamengo é o maior do mundo", declarou.

Já Arthur Henrique tem ainda menos experiência. O lateral, revelado nas categorias de base do São Paulo, atuou nos dois últimos anos pelo América-RN. Ele admitiu estar ansioso para o que classificou como "chance de ouro".

"É uma oportunidade de ouro, estou onde todo mundo queria estar. Vim para trabalhar e buscar o meu espaço. Estou um pouco ansioso, mas irá passar com o tempo. O elenco é qualificado, mas também vou buscar o meu espaço", disse.