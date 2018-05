Reforços chegam ao Vasco pensando em títulos

"Minha expectativa para o ano que vem é a melhor possível, estou muito confiante e vamos batalhar para conquistar títulos", afirmou Rafael Coelho, um dos artilheiros da última Série B, com 17 gols. "A torcida do Vasco cada ano que passa fica mais bonita e vou honrar a camisa, jogar com raça e assim a torcida vai reconhecer meu trabalho."

O discurso do novo defensor vascaíno foi semelhante ao do atacante. "Espero viver aqui um ano glorioso de conquistas. Correr atrás dos nossos objetivos, conquistarmos os títulos em disputa", disse Thiago Martinelli. "Para isso vou me esforçar bastante e trabalhar muito para ajudar minha nova equipe."

Os dois jogadores também já assinaram contrato com o Vasco. Rafael assinou por cinco anos, enquanto Thiago firmou vínculo até o fim do ano que vem. Com as novas contratações, já são dez os reforços confirmados pelo Vasco para 2010.

A lista incluiu o zagueiro Gustavo, do Cruzeiro, o lateral-direito Élder Granja, do Sport, e lateral-esquerdo Márcio Careca, do Barueri, os volantes Jumar, do Palmeiras, e Léo Gago, do Avaí, o meia Caíque, do Guarani, e os atacantes Geovane Maranhão, do Artsul, e Dodô, que estava sem clube.