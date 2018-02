Reforços do Flu vêm da Malásia A expectativa do Fluminense é pela chegada amanhã de dois reforços: o lateral Jancarlos e o meia Carlos Alberto. O técnico Renato Gaúcho espera que tenham condições de atuar contra o Vasco quarta-feira, na primeira partida da final do Campeonato Carioca. Os dois estavam com a seleção sub-20 num torneio na Malásia e desfalcaram o time nos dois jogos da semifinal com o Flamengo. O problema para Renato Gaúcho é saber quem sai para a entrada de Carlos Alberto, o melhor do Fluminense durante a fase incial da competição. Sem o meia, o Tricolor teve duas ótimas atuações. E o substituto de Carlos Alberto, o veterano Djair, destacou-se nas duas partidas contra o Flamengo. Levou o time ao ataque com passes precisos, participou de alguns gols e deu equilíbrio à equipe. Seu companheiro de armação, Alex Oliveira, também teve rendimento muito bom, marcou um gol na goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo e deixou o campo ovacionado pela torcida, no sábado. Renato certamente não vai abrir mão dos dois volantes: Marcão e Marciel. Sobre esse assunto, foi bem objetivo. "Vou ter de quebrar a cabeça. Mas sou pago para isso", comentou. A situação do lateral-direito Jancarlos parece menos complicada, porque o técnico vinha improvisando o meia Zada em seu lugar. "É uma dor de cabeça boa, pior seria se não tivesse quem escalar." Dependendo de como os dois se apresentarem, podem até entrar no decorrer da partida, assim como ocorreu no último jogo com Fábio Bala. Ele acabara de se recuperar de contusão, embora sem estar bem fisicamente. Ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e fez um gol de pênalti. Artilheiro do Carioca, Fábio deve formar a dupla de ataque com Ademílson.