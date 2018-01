Reforços do Palmeiras começam a chegar Depois de garantir a classificação para a Copa Libertadores de 2006, ao derrotar o Fluminense no domingo, o Palmeiras já começa a se reforçar para a próxima temporada. O primeiro a chegar deve ser o lateral-direito Amaral, que estava no Fortaleza. Aos 18 anos, Amaral assinou contrato de 5 anos com o Palmeiras e deve ser apresentado oficialmente nesta terça-feira, depois dos exames médicos que faz nesta segunda. Além de Amaral, o Palmeiras tem tudo acertado com outro lateral-direito. É Paulo Baier, do Goiás, mas ele ainda não tem data para se apresentar. Mas dois jogadores devem reforçar o time de Leão na próxima temporada: o lateral-esquerdo Márcio Careca, do Brasiliense, e o atacante Edmundo, do Figueirense. Enquanto os reforços estão chegando, o elenco palmeirense entrou em férias e só volta a trabalhar no dia 28 de dezembro. A pré-temporada será em Jarinu, no interior de São Paulo, e o primeiro jogo acontece no dia 12 de janeiro, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. Mas o primeiro grande desafio do Palmeiras na próxima temporada será mesmo o confronto com o Deportivo Táchira pela fase preliminar da Libertadores. Os jogos estão programados para os dias 25 de janeiro, em São Paulo, e 1º de fevereiro, na Venezuela.