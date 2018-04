Reforços do Palmeiras não temem pressão e esperam títulos

Novos reforços do Palmeiras para a temporada 2010, o zagueiro Léo e o volante Márcio Araújo afirmaram, durante suas respectivas apresentações, nesta terça-feira, que não temem a pressão dos torcedores. Os jogadores esperam um ano de conquistas no clube alviverde e pretendem mostrar dentro de campo que têm condições de conquistar o carinho dos palmeirenses.

Léo jogou o último Brasileirão pelo Grêmio. "Lá também existia pressão, e cobrança. O grupo do Palmeiras se mostrou bem amigo, bem acolhedor. Hoje, na reapresentação, o grupo mostrou muita alegria. Todo mundo que vem jogar aqui faz parte de uma família. Independente do que aconteceu no ano passado, esse ano buscaremos vitórias."

Márcio Araújo esteve no Atlético-MG em 2009. "A expectativa de vestir a camisa do Palmeiras é muito boa. O que ocorreu no ano passado, quando o Vágner Love foi agredido, foi um fato isolado. Tenho certeza de que o Palmeiras brigará por títulos e fará um grande ano. Pressão existe em todo lugar e nós temos de dar a resposta em campo."

Os reforços do Palmeiras participaram dos treinos físicos na reapresentação dos jogadores na Academia de Futebol. Na quinta-feira, eles embarcam com o restante da delegação para a pré-temporada em Atibaia, no interior do Estado. A estreia no Campeonato Paulista será no dia 16, diante do Mogi Mirim, no Palestra Itália.

