Reforços do Vasco treinam e não falam Os três reforços do Vasco para a seqüência do Campeonato Brasileiro foram as novidades no treinamento desta quinta-feira, em São Januário. O goleiro Roberto, o zagueiro Luciano e o meia Fernandinho estavam no Criciúma, se apresentaram e já atuaram no time reserva. Como a "Lei da Mordaça" ainda impera em São Januário e somente o atacante Romário tem o privilégio de conversar com os jornalistas na hora em que deseja, os três atletas não deram declarações. Mas, durante o treinamento, tiveram boa atuação, com destaque para Fernandinho, eficiente na armação de jogadas ofensivas. Os três jogadores ficarão no clube carioca até dezembro. E, na tentativa de não ser surpreendido pelo Flamengo, o técnico do Vasco, Dário Lourenço, armou a equipe reserva na formação 3-5-2, a mesma utilizada pelo adversário de domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time titular vascaíno treinou na formação 4-4-2. Por tradição, o confronto entre Vasco e Flamengo é tumultuado. E, com as duas equipes na zona de rebaixamento da tabela de classificação do Nacional, ambas com nove pontos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por escalar em seu sorteio dois juízes de fora do Rio. Leonardo Gaciba (Fifa-RS) levou a melhor sobre Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS) e apitará o clássico.