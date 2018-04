Reforços e campanha fora de casa animam a Portuguesa A Portuguesa não se abalou com a derrota para o Ipatinga, no último sábado, na Arena Barueri. Mesmo com 38 pontos, cinco a menos que o G-4, o grupo de acesso, a Lusa aposta nos reforços e nos números para vencer o Brasiliense, em Taguatinga, e seguir na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B.