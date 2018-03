Reforços farão ?reciclagem? no Corinthians Os meias Adrianinho e Samir e o atacante Régis terão de passar por um período de readaptação no Corinthians. Segundo o técnico Oswaldo de Oliveira, os jogadores não reagiram bem à pressão característica no clube e serão submetidos a um trabalho específico de preparação, ?até que estejam em condições de jogar bem?, disse. Oswaldo avalia que Adrianinho precisa de ?mais força?. Para ele o jogador ainda está preso, sem confiança. Regis, segundo ele, precisa corrigir deficiências do ponto de vista técnico e de posicionamento e Samir ?ainda precisa superar alguns bloqueios?. O lateral-esquerdo Julinho e o meia Dinélson também foram incluídos no programa de reciclagem instituído pelo técnico. ?No Corinthians não é apenas pegar a camisa e ir para o campo, jogar. O Corinthians é diferente?, disse o técnico. ?Eles têm qualidades, mas precisam estar melhor preparados?, acrescentou. Com a decisão, as esperanças do treinador de acertar o meio-de-campo recaem sobre o meia Rodrigo - que desde a sua contratação, no início do ano, praticamente não jogou. Quando estava adquirindo ritmo, sofreu uma lesão muscular e ficou um mês afastado. O jogador voltou a treinar com bola esta semana, mas ainda não será escalado para a partida de domingo, contra o América, em Rio Preto. A expectativa é que esteja pronto apenas para o jogo contra a Portuguesa Santista, na última rodada da fase de classificação. Sem o lateral-direito Coelho, contundido, Oswaldo foi obrigado a mudar o time mais uma vez. Rogério volta ao setor e Fabinho entra no meio.