Reforços já treinam no Santo André Os últimos reforços do Santo André, o meia Vânder, ex-Ponte Preta, e o atacante Edmílson, ex-Palmeiras, iniciaram os treinamentos com o restante do elenco nesta quinta-feira, após a realização dos exames médicos. Eles já estarão à disposição do técnico Luiz Carlos Ferreira para o jogo de domingo, contra Paulista, em Jundiaí. A contratação dos dois jogadores foi confirmada na quarta-feira. Vander, de 29 anos, estava no Vitória-BA, mas ganhou destaque no cenário nacional atuando pela Ponte Preta em 1999. Após isso, também defendeu o Cruzeiro e o Rennes, da França. Edmílson, 29 , estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita. Sua melhor fase foi no Palmeiras dirigido por Luís Felipe Scolari em 99. Embora já estejam em condições de atuar no domingo, Ferreira deve deixá-los apenas no banco de reservas. "É melhor que eles façam alguns treinos antes de entrarem em campo", explicou. O Santo André ocupa a quarta colocação do Grupo 2, com sete pontos, e briga por uma das quatro vagas à segunda fase. O time tentará a reabilitação após a derrota em casa para o Santos, por 3 a 1.