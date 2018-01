Reforços no São Caetano só na 2ª Somente na segunda-feira cedo quando acontece a apresentação do elenco do São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, é que a diretoria pretende divulgar oficialmente seus primeiros reforços para a temporada 2003. Em princípio, quatro nomes já estão praticamente definidos, entre eles os volantes Marco Aurélio, ex-Palmeiras, e Ramalho, do Bahia, que seriam os eventuais substitutos de Claudecir e Magrão, que podem voltar ao Palmeiras a partir de janeiro. Outros dois nomes certos são do lateral direito Rafael, do Guarani, envolvido numa troca com o meia Esquerdinha. Rafael estava emprestado ao São Paulo, enquanto Esquerdinha foi rebaixado no Botafogo-RJ. O atacante Zé Carlos, do Goiás, também é reforço certo. Existe também a possibilidade do time repatriar o lateral-esquerdo César. Ele foi vendido à Lazio da Itália, que ainda não teria cumprido todas suas obrigações financeiras junto ao time do ABC. A partir de segunda-feira o elenco participa de exames de avaliações médicas e físicas. No dia 20 os jogadores serão liberados até dia 3 de janeiro, quando iniciam a pré-temporada visando o Paulistão. O Azulão está no Grupo 3 do Paulistão, ao lado de Corinthians, América, Botafogo, Marília, Portuguesa e União São João. A estréia do time está marcada para o dia 26 de janeiro, contra a Portuguesa, no Canindé.