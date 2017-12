Reforços, prioridade no São Paulo em 2004 A diretoria do São Paulo vai começar a planejar 2004 a partir de quinta-feira, independentemente do resultado do jogo desta quarta à noite. A idéia é contratar pelo menos cinco reforços para a disputa da Libertadores e alguns nomes já são citados, como o do lateral-esquerdo Athirson, ex-Flamengo, e o do volante Vágner, ex-São Paulo e atualmente no Celta de Vigo. O lateral Fabiano, que perdeu a condição de titular, Leonardo Moura e Roger encabeçam a lista dos que deixarão o Morumbi. Roberto Rojas e seu auxiliar, Milton Cruz, têm o desejo de permanecer no comando, mas a cúpula tricolor pensa em montar uma comissão técnica mais experiente. "Sou técnico do São Paulo até 31 de dezembro e só vou falar alguma coisa depois desta data", limitou-se a dizer Rojas, que recebeu, hoje, a visita de Careca, ídolo são-paulino nos anos 80.