Reforços santistas serão apresentados nesta quinta Os zagueiros Antônio Carlos e Adailton e o volante Rodrigo Souto são as únicas caras novas no Santos para a pré-temporada. O trio já trabalha com os novos companheiros desde esta quarta-feira, no CT Rei Pelé, quando o elenco iniciou a fase de treinamentos em 2007, mas só será apresentado nesta quinta à tarde. Antônio Carlos volta à Vila Belmiro depois de boas atuações pelo Juventude, no Campeonato Brasileiro do ano passado. É a aposta da diretoria para substituir Luiz Alberto, que foi para o Fluminense. Adailton, cujos direitos federativos pertencem ao Central Español, do Uruguai, esteve nos planos do São Paulo - chegou a fazer tratamento no CT do clube do Morumbi - e do Flamengo, mas acabou acertando com o Santos na semana passada. Rodrigo Souto foi um dos destaques do Figueirense no Campeonato Brasileiro de 2006. Outro reforço, menos cotado, também pode ser acertado nos próximos dias: o atacante Moraes, de 19 anos, filho do ex-jogador Aloísio Guerreiro. O zagueiro Marcelo e o volante Vinícius, do time sub-20, estão fazendo testes entre os profissionais. Depois de um leve treinamento físico, nesta quarta à tarde, os jogadores passam a treinar em dois períodos, pela manhã e à tarde, a partir desta quinta, no CT Rei Pelé. Até domingo, os jogadores permanecerão concentrados no local. A estréia do Santos no Campeonato Paulista será contra o Barueri, dia 17, no Palestra Itália, em São Paulo.