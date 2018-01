Reforços: Santos não vai parar em Tcheco Depois de apresentar o goleiro colombiano Henao como primeiro reforço, o Santos anunciou hoje que havia conseguido junto ao árabe Al-Ittihad a liberação para que o meia Tcheco jogasse na Vila Belmiro. Os dirigentes passaram a tarde em negociação com o procurador do atleta, não confirmaram a assinatura do contrato, mas o atleta jogará mesmo pelo Santos em 2005. O vice-presidente Norberto Moreira da Silva fez o anúncio durante a apresentação do goleiro colombiano e Tcheco confirmou o acerto. Seus salários serão de aproximadamente de R$ 80 mil mensais. Hoje à tarde o clube já estava providenciando a documentação junto ao Al-Ittihad, depois de ter conseguido com exclusividade a autorização do time árabe para transferência do meia. Norberto informou também que falta muito pouco em termos financeiros para o volante Preto Casagrande acertar a prorrogação de seu contrato, o que deverá ocorrer na segunda-feira. "Se ele renovar, o ciclo de contratações do Santos está fechado", disse o dirigente. Mas não é bem assim. O Santos continua tentando reforçar o time em pelo menos mais duas posições, na zaga e no ataque. O primeiro nome é o atacante Marcel, que começou no Coritiba e joga na Coréia. Os entendimentos estão adiantados, mas há um time português interessado na compra dos direitos federativos, o que está retardando o fechamento da contratação. Outro jogador que interessa é Cláudio Pittbul, que pode trocar o Grêmio pelo alemão Stuttgart. Alemão e Paulo Baier interessavam, mas renovaram seus contratos e o Santos teve de desistir. Já em relação ao atacante Luizão, o presidente Marcelo Teixeira comentou que o jogador não interessou ao clube em nenhum momento. O zagueiro poderá vir do exterior também, pois os santistas estão encontrando dificuldades de encontrar um jogador da posição. Com a saída de André Luís, o time conta com Leonardo, Ávalos e Domingos, enquanto Antônio Carlos está em fase final de negociação de seu novo contrato.