Reforços são aguardados pelo Palmeiras para esta semana

Já pensando no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue no rumo de contratações, mesmo mal tendo terminado de comemorar a conquista do Paulistão. O lateral-direito Fabinho Capixaba e o volante Sandro Silva (ambos do Mirassol), o volante Jumar (Paraná), o lateral Jeferson (Guaratinguetá) e o atacante Keirrison (Coritiba) devem ser os primeiros a aparecer no Palestra Itália - o clube deve anunciar os reforços já nesta semana. Veja também: Conheça os heróis e reveja a campanha palmeirense TV Estadão: Assista aos gols da vitória do Palmeiras Conheça os campeões dos outros estaduais pelo Brasil Palmeiras goleia a Ponte por 5 a 0 e conquista o Paulistão Apesar de se acostumar a ver jogadores chegando, o torcedor palmeirense vai ter de se conformar também com as prováveis saídas. Valdivia, Pierre, o goleiro reserva Diego Cavalieri e Henrique estão na mira de clubes europeus. E o Dínamo de Kiev já manifestou interesse na volta de Kléber, que tem contrato até junho com o Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo tem a promessa de que valerá a pena continuar no clube, que a diretoria não pouparia esforços para contratar jogadores. "Esse grupo que está aqui, com o investimento da Traffic, foi o que me convenceu a vir para cá", contou Luxemburgo, referindo-se ao vice-presidente Gilberto Cipullo, com quem teve sucesso no Palmeiras da era Parmalat. Para isso, a empresa parceira terá de investir mais do que gastou até o momento. Com o aporte financeiro da Traffic, empresa de marketing esportivo, o Palmeiras comprou os direitos federativos por cerca de R$ 10 milhões de Diego Souza, R$ 6 milhões por Henrique, e ainda acertou com Lenny. Espera-se mais para daqui adiante.