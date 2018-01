Reforços são os destaques do Barça O brasileiro mais famoso do Barcelona não jogou porque está treinando há apenas três dias, mas seus dois compatriotas foram bem no amistoso em que o time espanhol goleou o Grasshoppers, da Suíça, por 4 a 2, nesta terça-feira. Com Rivaldo observando o jogo de fora, Geovanni e Fábio Rochemback fizeram os dois últimos gols da vitória. Os dois primeiros foram do atacante argentino Saviola. Os três são os principais reforços para esta temporada. Rochemback foi titular e jogou os 90 minutos. Seu gol foi num chute de fora da área. Geovanni entrou no intervalo, no lugar do holandês Overmars, e tornou o ataque mais perigoso. Mas o destaque do Barça foi o bom entendimento entre Kluivert e Saviola, que fizeram várias tabelinhas com toques de primeira. Foram de Kluivert os passes para os gols do argentino. O Barça jogou com Reina, Reiziger (Gabri), Patrik Andersson, Christanval e Sergi (Zenden); Rochemback, Luis Enrique (Xavi) e Cocu; Saviola, Kluivert e Overmars (Geovanni).