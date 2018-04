Reforços, Tartá e Bruno Mineiro chegam ao Atlético-PR

Com apenas 20 anos, Tartá mostrou motivação para ajudar seu novo time. "Venho para agregar minhas qualidades junto ao grupo e tentar fazer o meu melhor. Sou veloz e tento conciliar a velocidade junto da habilidade para conseguir armar as jogadas ou finalizar em gol. E posso jogar tanto na meia ou no ataque", avisou o jovem atleta.

Bruno Mineiro, por sua vez, prometeu gols para garantir a sua vaga entre os titulares. "Atacante tem que estar sempre mostrando trabalho. Acho que já fiz isso antes de vir para cá. Tanto que os meus gols foram o motivo que me trouxeram para o Atlético. Vou trabalhar em cima disso e espero poder fazer os gols aqui", declarou.

O novo atacante da equipe aproveitou a oportunidade para conhecer a estrutura do CT. "É excelente. Antes de vir tive a indicação de alguns jogadores que já passaram por aqui, como o Irênio. Ele me falou que a estrutura é muito boa e que dá a oportunidade para o atleta jogar tranquilo. Isso sem dúvida me motivou para vir", comentou.