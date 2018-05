Reforma do Maracanã custará mais de R$ 500 milhões

"O crescimento do orçamento se deve a uma análise mais precisa do projeto do novo Maracanã", disse, nesta quinta-feira, a secretária de Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, Marcia Lins. "Os valores finais só serão conhecidos no instante da licitação das obras, no ano que vem. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos".

Nos últimos anos, o Maracanã virou um canteiro de obras. Em 1999, às vésperas do Mundial de Clubes da Fifa, submeteu-se a reformas estruturais que consumiram mais de R$ 100 milhões dos cofres públicos. Antes do Pan-Americano, houve outra intervenção e mais R$ 200 milhões foram gastos. Mesmo assim, o estádio passará por uma reforma profunda para se adequar às exigências da Fifa.

Nas duas últimas obras, as arquibancadas e a antiga geral ganharam cadeiras. Mas elas estão com os dias contados. Isso porque a Fifa deve exigir a instalação de cadeiras retráteis em todos os setores do estádio para a final da Copa.

Está prevista até o fim de 2012 a demolição da arquibancada inferior, a construção de vestiários, restaurantes e bares, de quatro rampas a fim de facilitar o acesso da torcida e de um centro de mídia. Além disso, toda a área ocupada pelo público será coberta e os camarotes, realocados.

As obras vão começar em março de 2010, mas o estádio só vai ser fechado em setembro, medida que desagrada a Fifa. A partir dessa data, Flamengo e Fluminense vão ficar sem casa para atuar e planejam jogar no Engenhão.

Cultuado pelos cariocas como o maior estádio do mundo, o Maracanã, que já chegou a acomodar 200 mil pessoas, vai encolher: comportará 83.400 mil espectadores - a capacidade atual é de 86.700.

A Fifa exige 14 mil vagas de estacionamento em áreas localizadas em um raio de até 1,5 quilômetro do Maracanã. O estádio possui mil vagas e serão criadas outras 15 mil em áreas próximas, assegurou a secretária.