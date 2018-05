Reforma do Maracanã para a Copa passa dos R$ 500 milhões

O Maracanã vai precisar de mais 500 milhões de reais para se adequar às exigências da Fifa para a Copa do Mundo de 2014, um valor quase 20 por cento maior que os 430 milhões apresentados no projeto inicial da modernização do estádio para receber partidas do Mundial, informou nesta quinta-feira o governo do Rio de Janeiro.

O salto orçamentário se deve a uma análise mais precisa do projeto, segundo a secretária estadual de Esportes, Márcia Lins. Os novos investimentos se somam aos mais de 200 milhões de reais que já foram investidos no Maracanã para a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. O estádio também será usado na Olimpíada de 2016 no Rio.

"Os valores finais só serão conhecidos quando estiverem concluídos os estudos de viabilidade técnica avançada que estão em fase final", disse a secretária a jornalistas.

Uma linha de financiamento do BNDES vai disponibilizar 400 milhões de reais para a reforma, ou até 75 por cento do custo total das obras. A primeira etapa da construção começa em março de 2010, mas o estádio permanecerá aberto até agosto.

Somente, a partir de setembro o Maracanã será fechado ao público. As obras estão previstas para durar até dois anos e meio. "O Maracanã vai completar 60 anos no ano que vem e queremos mudar o conceito do estádio. Ele vai se tornar um grande parque público da cidade", disse Márcia Lins.

"O estádio vai mudar a sua cara. Externamente será pintado e internamente vai ganhar uma cobertura total, novos bares, restaurantes e serviços que darão mais conforto e qualidade ao público", acrescentou a secretária, frisando que as obras de modernização e adaptação farão com que a capacidade do ex-maior estádio do mundo encolha de 87 mil para cerca de 83 mil espectadores.

Entre as obras da área interna serão realizadas alterações na arquibancada inferior, nos acessos ao estádio e a construção de novos vestiários e restaurantes. Um novo centro de mídia com capacidade para 3 mil profissionais também será levantado, enquanto os camarotes serão reduzidos e realocados.

Os estádios Célio de Barros, de atletismo, e, Júlio Delamare, de esportes aquáticos, serão mantidos de pé. O projeto inicial previa a demolição das duas arenas esportivas para a construção de estacionamentos e do Museu do Maracanã. "Vamos adaptar o Maracanã, que é tombado, com base nas exigências da Fifa", disse o presidente da Empresa de Obras Públicas do RJ, Ícaro Moreno.

O novo projeto prevê a construção de 6 mil vagas na Quinta da Boa Vista, área próxima ao estádio, para atender o público do Maracanã. Os novos estacionamentos serão ligados por passarelas ao estádio.