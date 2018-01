Reforma no CT do Palmeiras quase pronta Lado a lado com os 25 jogadores profissionais do Palmeiras, um time de operários trabalha duro para deixar o Centro de Treinamento do jeitinho que o técnico Emerson Leão quer: como um dos mais modernos do País. Falta pouco para isso. Em dois meses, os três gramados do CT foram reformados. Acabaram-se os buracos e as chances de alguém se machucar ? como o atacante Muñoz, que torceu o joelho durante treino em julho do ano passado e até hoje não voltou a jogar. ?Hoje os campos estão nota 10. Estão perfeitos?, elogia o lateral-direito André Cunha, contratado em janeiro e que notou a diferença do estilo Leão. ?Com ele, as coisas começaram a acontecer. Ele teve a atitude de fazer mudar.? As maiores mudanças, porém, não se restringem aos gramados. O técnico bateu o pé e a diretoria o atendeu: uma nova sala de fisioterapia, com equipamentos de última geração, está sendo construída numa área que não vinha sendo aproveitada. A sala está em fase final de acabamento. Os equipamentos serão cedidos em forma de permuta por uma empresa cujo nome o vice-presidente José Cyrillo Júnior, responsável pelas obras no CT, mantém em sigilo. O contrato para a cessão dos aparelhos deve ser assinado ainda nesta semana e a empresa terá 90 dias para instalá-los. Em troca, ganhará publicidade em placas nos três Centros de Treinamento (Barra Funda, Guarulhos e Parque Ecológico) e também no Palestra Itália. Para não criar mais expectativa, porém, a diretoria avisou Leão que a sala só poderá ser usada em janeiro. Estão sendo reformados também os vestiários, que serão maiores, já que usarão parte da antiga sala de fisioterapia, que estará sendo desativada. Questionado se a estrutura do CT do Palmeiras já pode ser comparada à do ?vizinho? São Paulo, onde trabalhou até abril, Leão respondeu: ?Em termos de campo para treinos, sim. Não devemos nada. Já em termos de concentração, ainda não. Essa é uma meta.? O técnico quer que o ginásio existente no CT do Verdão seja convertido num grande alojamento, com refeitório, para que os jogadores palmeirenses possam se concentrar e fazer as refeições no próprio clube, como os são-paulinos, e não em hotéis, como acontece hoje. A diretoria prometeu pensar. ?É uma obra difícil de se fazer, porque depende do aval da prefeitura?, lembra o vice José Cyrillo Jr., ressaltando que o terreno do CT é cedido pelo município e que, em troca, o Palmeiras deve prestar serviços à comunidade ? geralmente realiza excursões com garotos de escolas municipais para verem os treinos. Enquanto isso, Leão cuida dos jardins. É isso mesmo: dos jardins. ?Quero embelezar a noiva?, diz.