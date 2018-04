Reformulação do elenco do São Paulo prometida por Juvenal vai esperar

SÃO PAULO - A reformulação de elenco pretendida pelo presidente Juvenal Juvêncio deve ser colocada de lado ao menos até o término da participação do São Paulo na Libertadores. O dirigente havia dito depois da derrota para o The Strongest que pretendia mexer mais no elenco.

"Entendia que o time estava mais amadurecido, mais competitivo. Remodelei esse time inteiro, mas precisarei fazer um pouco mais", afirmou na época. A principal reclamação era com o que Juvenal enxergava como falta de comprometimento de alguns atletas. Para ele, parte do elenco não se empenhava.

No entanto, a boa apresentação contra o Atlético-MG e a classificação para as oitavas da Libertadores o fizeram adiar os planos. Juvenal não quer que o ambiente positivo criado se desfaça e dê lugar à insegurança.

Só que ter postergado a decisão não significa que ela será abortada. Ele avalia que o elenco ainda precisa de algumas alterações para entrar em condições de vencer o Brasileiro e a Sul-Americana no segundo semestre. Entre os principais desejos do presidente estão um zagueiro, um volante - a prorrogação do empréstimo de Denilson está descartada - e um atacante. Embora a diretoria já esteja fazendo sondagens, os nomes serão mantidos em sigilo até o fim do primeiro semestre.