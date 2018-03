Reformulação no Palmeiras: confira a situação dos jogadores

Uma coisa é inevitável no Palmeiras: a reformulação. De acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, de 15% a 30% do elenco pode deixar o clube nos próximos dias. O primeiro grande jogador a sair deve ser o goleiro Diego Cavalieri, que tem proposta de R$ 9 milhões do Valencia, da Espanha - a diretoria espera que o valor atinja R$ 10,27 milhões. Veja também: Conheça os heróis e reveja a campanha palmeirense Conheça os campeões dos outros estaduais pelo Brasil Confira os 11 jogadores da seleção do Paulistão 2008 Na segunda-feira, o Grêmio confirmou a contratação do volante Makelele, que estava fora dos planos de Luxemburgo para o segundo semestre. O jogador assinou contrato até o final do Campeonato Brasileiro. Quem também está perto de sair é o zagueiro Dininho, cujo contrato termina em julho - a diretoria não deve renovar. O maior temor dos palmeirenses, no entanto, é com Valdivia. Com contrato até o final de 2009, o chileno é o principal jogador da equipe. Avaliado em R$ 50 milhões, o meia despertou interesse de clubes europeus. Até o momento, não há a confirmação de nenhum proposta oficial. "É claro que estamos sujeitos a receber propostas e, se elas forem boas, vamos avaliar. Mas a verdade é que não estamos pensando somente em dinheiro", diz o vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo. "Estamos pensando, sim, em sermos campeões. Nossa meta é ser um time forte para ser campeão." A saída de atletas não chega a tirar o sono de Luxemburgo. Nesta quarta-feira, o treinador deve ganhar um pacote de reforços com quatro nomes: Jumar e Sandro Silva (volantes), Jeferson (lateral-esquerdo) e Fabinho Capixaba (lateral-direito). O atacante Keirrison, do Coritiba, também está perto. CONFIRA A SITUAÇÃO DOS PRINCIPAIS JOGADORES DO PALMEIRAS