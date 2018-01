Regata no Tietê homenageia São Paulo Será como reviver uma cena que era comum nas décadas de 20, 30 e 40, mas que, depois dessa época, muitos paulistanos nunca tiveram a felicidade de ver: vários barcos indo e vindo, transportando pessoas e participando de competições esportivas nas tranqüilas e limpas águas do Rio Tietê. Para relembrar o tempo em que as regatas atraíam multidões às pontes e margens do Tietê e homenagear os 450 anos de São Paulo e um de seus maiores símbolos, o Clube Esperia vai promover, neste domingo, a regata 450 remadas por São Paulo, exatamente no trecho em que o Campeonato Paulista era disputado na fase áurea do remo na Capital: da Ponte das Bandeiras à Ponte da Casa Verde, em um trecho de aproximadamente 2 km. Os barcos que navegavam pelo rio foram desativados há muito tempo, desde que o Tietê foi riscado do calendário das competições e dos passeios, em fins da década de 50 - época em que as águas viraram sinônimo de poluição e mau cheiro e a vida desapareceu. A última regata foi disputada em 1972, já no rio totalmente poluído, e foi apelidada de "Regata da Despedida". A regata de domingo terá caráter simbólico, e não competitivo, segundo Ricardo Pessoa, do Esperia, que organiza o evento. "Vamos fazer essa homenagem em caráter demonstrativo, já que o rio não satisfaz mais os critérios de competições." Cuidados especiais serão tomados: todos os participantes vão ser vacinados antes de descer ao Tietê e terão de assinar um termo de responsabilidade, assumindo os riscos de ficar perto da água. "Vamos fornecer um kit com máscara, óculos e luvas cirúrgicas, para proteção", explica. "Eles devem remar de camiseta e bermuda, as roupas normais de qualquer competição." Haverá também equipes médicas de plantão. Os participantes vão remar individualmente ou em duplas, em quatro categorias, cada uma com dois barcos. "Vamos usar embarcações do tipo canoe, mais largas, sem riscos de virar e onde os remadores ficam mais longe da água." Na Ponte das Bandeiras, antigo ponto de passagem das competições, haverá pessoas com roupas típicas da década de 20, para aproximar ainda mais o clima do romantismo das competições - tempo em que o Esperia, o Paulistano, o Tietê, o Corinthians e outros clubes eram adversários ferrenhos no Rio Tietê. No ano de sua construção, 1942, a Ponte das Bandeiras ganhou as duas torres que ainda existem, e de onde eram fiscalizadas as provas desportivas no Tietê. "A iniciativa da regata é importante para mostrar que o rio é de todos, não apenas um valão onde se joga lixo", comenta o secretário Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, Lars Grael. A regata começa às 11h30, na Ponte das Bandeiras.