Regenerado, Tardelli deve reforçar Tricolor O atacante Diego Tardelli está passando por uma transformação aos olhos da diretoria e da comissão técnica do São Paulo. De alguém irrecuperável, com problemas insolúveis de comportamento, está se tornando a solução possível para reforçar o ataque do time. "Tenho tido notícias animadoras a respeito do Diego Tardelli. Ele tem comparecido a todos os treinos, sempre no horário. Isso pode apressar sua volta ao time", diz o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que o afastou do elenco profissional e o mandou para Barueri, onde treinam os aspirantes, sob o comando de Cilinho. Tardelli, que apareceu muito bem no final do Brasileiro do ano passado, começou 2004 como se estivesse escrevendo um manual de mau comportamento para um jogador de futebol: jogou a Copa São Paulo de Juniores obrigado; para assistir a um show de Fábio Jr., não aceitou concentrar-se um dia antes dos companheiros; e foi visto várias vezes em ?baladas? noturnas. Trouxe ainda outros tipos de problemas ao clube: não pagou o aluguel do flat onde morava e constantemente sua mãe ligava para diretores, pedindo que ele lhe desse dinheiro. Tardelli endividou-se também para comprar seu primeiro carro - um Golf - e outros objetos de desejo, como um laptop que lhe permitisse assistir a filmes na concentração. Reservadamente, foi chamado de "lixo humano" e considerado uma pessoa sem possibilidade de recuperação. "Sempre acreditei na sua recuperação, tanto que me recusei a emprestá-lo para seis clubes que o queriam", esclarece Portugal Gouvêa. A fragilidade do elenco e as dificuldades financeiras estão influenciando na decisão da diretoria. "Ele joga bem e está difícil conseguir um jogador de seu nível. E quando um dos nossos atacantes se machuca, não temos ninguém para o banco. E não podemos esquecer que o Luís Fabiano será convocado constantemente para a Seleção", observa o dirigente. Cuca, que era contrário ao reaproveitamento de Diego, tem mudado de idéia. Tardelli continua inscrito na Libertadores. "E estou pronto para jogar, treinando muito bem e em boas condições físicas. Se for escalado, posso entrar e render meu melhor. Peço perdão uma vez mais, criei juízo e só preciso de uma chance", diz o jogador.