Reggina e Sampdoria empatam na Itália Reggina e Sampdoria empataram neste sábado por 2 a 2, na abertura do Campeonato Italiano 2003/2004. Os gols do Reggina foram marcados por Cozza e Di Michele enquanto Bazzani e Diana fizeram para o Sampdoria. Jogam neste domingo Brescia x Chievo, Inter de Milão x Modena, Juventus x Empoli, Lazio x Lecce, Perugia x Siena, Udinese x Roma e Bologna x Parma. A primeira rodada será completada na segunda-feira com Ancona x Milan.