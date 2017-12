Reggina surpreende Juventus na Itália O clássico Milan e Roma, neste domingo, no estádio San Siro, em Milão, reúne duas equipes em situações distintas: o time da casa, que luta pelo título nacional e se mantém vivo na Liga dos Campeões da Europa, e o visitante, que busca seu rumo no Campeonato Italiano, depois de ter sido eliminado no meio da semana da competição continental. O Milan, com 20 pontos, tem ainda a motivação de poder se aproximar da líder Juventus, que neste sábado perdeu para o Reggina por 2 a 1, fora de casa, e ficou estagnada nos 25 pontos. No outro jogo deste sábado, o Brescia venceu o Chievo por 1 a 0.