Reggina vence com dois gols de pênalti Depois de perder os seus últimos três confrontos, a Reggina venceu o Empoli neste sábado com dois gols de pênalti, em jogo de abertura da 19ª rodada do Campeonato Italiano, e piorou ainda mais a situação do adversário, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos. Francesco Cozza abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo enquanto David di Michele fechou o marcador a um minuto do final. Curiosamente, as duas penalidades foram cometidas pelo goleiro do Empoli, Luca Bucci. Neste momento, jogam Brescia e Roma.