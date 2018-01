Reggina vence e Atalanta é rebaixada A Reggina derrotou a Atalanta nesta segunda-feira por 2 a 1, de virada, e conseguiu se salvar do rebaixamento à Segunda Divisão italiana. No jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0 e a decisão ficou para o domingo, mas as fortes chuvas que caíram na Itália impediram o confronto. Cesare Natali abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo e Francesco Cozza empatou, aos 33. Na etapa complementar, Emiliano Bonazzoli fez o gol da vitória aos 40 minutos. Agora, a Atalanta faz companhia ao Torino, Como e Piacenza, todos rebaixados para a divisão inferior.