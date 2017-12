Reggina vence Verona mas é rebaixada A Reggina ganhou do Verona por 2 a 1, neste domingo, em seu estádio, no Sul da Itália, mas não evitou o rebaixamento para a série B, no encerramento da temporada de 2000-2001. O esforço do time calabrês foi em vão porque havia perdido por 1 a 0, em Verona, na quinta-feira, no primeiro duelo da repescagem. O gol marcado fora de casa ? Cossato aos 41 do segundo tempo ? foi decisivo para salvar a equipe do Norte. Napoli, Bari e Vicenza também caíram.