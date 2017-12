Região sul deve abrigar a Copa América Pela quinta vez na história, o Brasil deverá sediar uma edição da Copa América. A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) deve anunciar ainda nesta quinta-feira a decisão de transferir a competição da Colômbia para o Brasil. Para fugir do racionamento de energia, a competição vai acontecer na região sul do país. Com início previsto, provavelmente, no dia 17 de julho, as equipes serão divididas em três grupos. As sedes seriam em Curitiba (PR), Florianópiolis (SC) e Porto Alegre (RS). A competição foi transferida para o Brasil por causa da falta de segurança na Colômbia. O país vive em uma guerra civil não declarada. Na última segunda-feira, o vice-presidente da Confederação Colombiana de Futebol, Hernán Mejía Campuzano foi seqüestrado e o governo responsabilizou a organização guerrilheira Farcs - Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia . No dia seguinte, um carta anônima fazia ameaças à delegação argentina. Neste ano, atentados atribuídos à organização guerrilheira deixaram 12 mortos e mais de 200 feridos no país.