Reginaldo Araújo volta à lateral do Santos Depois de um período de mau futebol, o lateral-direito Reginaldo Araújo conquistou a condição de titular do Santos e também elogios do técnico Emerson Leão, que já havia feito várias experiências na posição, em busca de um jogador para resolver o problema de marcação e auxílio ao ataque. Esse reconhecimento deu tranqüilidade ao jogador. ?Todo dia você tem que provar, jogar bem, ajudar seus companheiros e provar que tem condições de vestir a camisa do Santos", disse Reginaldo Araújo, que aprendeu a lição e luta para continuar na condição de titular, agora que Neném faz sombra e quer disputar a vaga. Reginaldo Araújo retorna nesta quarta-feira à equipe, depois de ter cumprido suspensão automática na partida de sábado contra o Cruzeiro. ?Ficar de fora é ruim, ainda mais num jogo como esse em que a equipe perdeu e agora é entrar em campo para buscar os resultados positivos que nos levem à liderança." O lateral acha que a má fase já passou, tendo conquistado a confiança do técnico, dos companheiros e dos torcedores. ?Quando não tem crítica ao trabalho é porque devo estar agradando", disse ele, acrescentando que seu objetivo ?é trabalhar forte e sério para ter a máxima dedicação dentro de campo?.