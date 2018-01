Reginaldo deve estrear no Santos Ainda não será diante do Juventus, neste domingo, às 17 horas, no Pacaembu, que Nenê vai estrear no Santos. A intenção do técnico Leão era escalar o ex-jogador do Palmeiras como meia, para jogar avançado pela esquerda, e outra vez improvisar Elano na lateral-direita. Mas, por questão de coerência e para justificar a sua insistência na contratação de um substituto para Maurinho, que foi para o Cruzeiro, o treinador vai lançar Reginaldo Araújo no time titular. Reginaldo chegou há dois dias ao clube e participou de um treino com os reservas sexta-feira e de um mini-coletivo no time principal, neste sábado. Vencendo o Juventus, o Santos assume a liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista. Apesar de o Juventus ter sido goleado por 6 a 0 pelo São Paulo, na última rodada, Leão alertou os jogadores, dizendo que se a equipe não jogar com seriedade, o adversário vai se tornar difícil. "Quanto ao time, vou pensar até amanhã. Estou em dúvida principalmente quanto à lateral-direita e preciso sentir a reação de Reginaldo que treinou a primeira vez com os novos companheiros", explicou o treinador. Depois do treino deste sábado, Reginaldo Araújo deu entrevista falando como titular, repetindo a todo instante que está em boas condições físicas em razão de ter feito a pré-temporada no Coritiba e, inclusive, por ter disputado um jogo do Campeonato Paranaense. "Estava escalado para atuar na quarta-feira, mas acabei ficando fora por causa das negociações para a minha transferência", contou. Outro motivo para Leão apressar a estréia de Reginaldo Araújo é a necessidade que ele tem de recolocar Elano no meio-de-campo para que Diego e Robinho, que não foram bem no jogo de quinta-feira, voltem a ter a assessoria do jogador mais tático do time. "Não posso continuar sacrificando Elano, que tem uma função muito importante no meio-de-campo", explicou. Leão também quer que a equipe volte a mostrar o entendimento da fase decisiva do Campeonato Brasileiro e a melhor maneira de recuperar o entrosamento, no seu entender, é repetir o maior número possível dos titulares campeões. Além disso, o jogo deste domingo pode até ser considerado um treino de luxo para a estréia na Copa Libertadores da América, aos 5 minutos de quinta-feira, contra o América, no estádio Pascual Guerrero, em Cali, Colômbia. O técnico vai promover mudanças táticas na equipe. Robinho voltará a atuar pelo lado esquerdo, embora seja destro, e Ricardo Oliveira entrará pelo meio para não embolar com o garoto das pedaladas. Ricardo Oliveira, que em apenas dois jogos pelo Santos fez três gols, vem sendo cobrado por Leão para explorar melhor o seu potencial de goleador. "Quero que o Ricardo seja mais efetivo em algumas situações. Ele é um centroavante técnico, de bom porte físico e deve evoluir bastante no Santos, podendo se transformar num dos maiores artilheiros do País. O seu bom aproveitamento nos lances de bola parada faz crescer a sua média". destaca Leão. "Ele teve a felicidade de escolher o time certo na hora de mudar de clube."