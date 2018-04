Régis aposta na experiência para ajudar o São Paulo na Sul-Americana

O lateral-direito Régis, que estreou no São Paulo na derrota para o Atlético-PR por 2 a 1 na quarta pela Copa do Brasil, projeta com otimismo a sequência da temporada do time tricolor. Contratado em março, ele não pôde atuar pelo Paulistão por já ter jogado no torneio pelo São Bento, mas estará à disposição para continuar na Copa do Brasil e para jogar a Sul-Americana.

+ Após derrota, São Paulo já foca na Sul-Americana e corre contra o tempo por ajustes

O São Paulo estreia na próxima quinta no torneio continental fora de casa contra o Rosário Central. Vice-campeão da competição em 2013 com a Ponte Preta, Régis aposta na experiência para ajudar a equipe tricolor.

"Conheço bem a Sul-Americana. Espero ajudar os meus companheiros com esta experiência. Torneios internacionais têm particularidades, e o São Paulo possui um histórico vencedor no continente”, analisou o lateral.

Régis quer que o time se imponha para voltar ao rumo dos títulos. A última conquista tricolor foi justamente uma Sul-Americana, em 2012. "Temos que nos impor para colocar o clube no caminho dos títulos novamente, como o torcedor está acostumado. Vamos nos preparar nos próximos dias para encarar o Rosario em busca da vantagem para o jogo de volta."

O jogador lamentou a derrota no jogo de ida da 4ª fase da Copa do Brasil, mas vê o São Paulo em condições de reverter o placar na volta, dia 19, no Morumbi.

"Infelizmente não foi o resultado que esperávamos, mas temos totais condições de reverter no Morumbi. Estreei e foi muito bom poder sentir o clima da partida e a adrenalina. Procurei seguir as orientações do (técnico Diego) Aguirre e arrisquei algumas jogadas, mas sinto que posso acrescentar ainda mais.”