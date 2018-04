Régis celebra adaptação no São Paulo e se diz pronto para estrear na quarta

Novo reforço do São Paulo para o restante da temporada, o lateral-direito Régis pode ser a novidade de Diego Aguirre para o confronto de quarta-feira diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada, pela quarta fase da Copa do Brasil. O jogador foi contratado junto ao São Bento após se destacar no Campeonato Paulista, já está regularizado e celebrou a rápida adaptação ao clube.

"Estes dias de adaptação foram importante, porque conheci melhor o clube, tive a oportunidade de aprender com o trabalho do Aguirre e observar melhor os meus novos companheiros. Tem sido muito produtivo, já conheço a característica de cada um e faço um balanço positivo deste período", declarou.

Neste meio de semana, o São Paulo tentará vencer pela primeira vez na Arena da Baixada. O tabu diante do Atlético-PR fora de casa é longo, mas não assusta Régis. Pelo contrário, o lateral garantiu estar pronto para estrear pelo clube na próxima partida.

"Será um jogo difícil, um novo desafio para a nossa equipe, mas precisamos quebrar o tabu na Arena da Baixada para trazer a vantagem. E se eu tiver a oportunidade de jogar, darei o meu melhor para começar bem a minha trajetória no clube. Vamos com tudo em busca da classificação", projetou.

Ao lado dos companheiros, Régis treinou neste domingo de Páscoa no CT da Barra Funda. Aguirre começou o dia com um trabalho técnico, de posse de bola, seguido de uma atividade tática. O elenco tricolor volta aos treinos na segunda-feira pela manhã, às 10h30.