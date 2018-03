Régis cita Cicinho e Cafú como referências e quer trajetória longa no São Paulo

Apresentado nesta sexta-feira no CT da Barra Funda, o lateral-direito Régis prometeu dedicação para tentar construir uma longa e vitoriosa trajetória no São Paulo. Ele estava no São Bento e, aos 28 anos, já passou por 16 clubes antes de chegar ao Morumbi, onde tem contrato até 2019.

+ Dia de ajustes para duelo contra o São Caetano tem reforço e 'estreia' de Aguirre

"A gente começa em clubes menores, que tem calendário curto, e isso acaba contribuindo para não ter tido uma longa passagem em outro clube", afirmou o jogador. "Mas chego estruturado no São Paulo e espero que aqui seja diferente. Se não tive oportunidade em outros clubes, que consiga no São Paulo. Me credenciei para estar aqui."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Régis diz viver seu melhor momento na carreira, chegando à equipe tricolor depois de se destacar no Estadual com o São Bento, de Sorocaba. "O São Paulo abriu as portas para mim no melhor momento da minha carreira. O desafio valoriza minha carreira e chego preparado."

O lateral cita Cafu e Cicinho como referências e diz que vai construir sua carreira com humildade. "O São Paulo sempre teve laterais de muita qualidade, como Cicinho e Cafu, jogadores que serviram a seleção. Cada um tem sua história e vou construir com humildade a minha."

O atleta chega para disputar a vaga de Militão, zagueiro de origem, mas que conquistou a confiança do ex-técnico Dorival Junior pela direita. Bruno também é opção para a posição. "O Bruno tem sua história e seu valor e o Militão tem despontado com grande potencial. Chego com respeito e quero ajudar o São Paulo."

Sem poder atuar na fase de mata-mata pelo São Paulo por já ter atuado no torneio por outro clube, o São Bento, o jogador garante dar seu máximo nos treinos para os duelos contra o São Caetano e diz que vai aproveitar o tempo sem jogar para conhecer e se adaptar ao novo clube.

"O São Paulo vai ter um jogo difícil diante do São Caetano. Quero agregar trabalhando com afinco nos treinos e vou torcer para que a equipe faça grandes jogos. Ficar sem jogar é diferente, mas quer agregar ao máxima com a camisa nova. Tenho que entender o perfil do clube, me comprometer com os treinos e fazer meu melhor."