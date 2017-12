Régis fecha com Corinthians nesta 2ª O atacante Régis Pitbull, ex-Ponte Preta e Vasco, assina contrato com o Corinthians nesta segunda-feira. O jogador acertou o tempo de permanência no clube (um ano) e os salários (R$ 40 mil mensais) e retorna à capital paulista nesta segunda-feira para oficializar a contratação ? passa férias no litoral paulista. Já a contratação do atacante Alex Mineiro não deve ser concretizada. Os dirigentes do Atlético-PR estão indignados com cartolas corintianos, que querem trazer o atleta sem nenhuma compensação financeira. Além disso, não liberam Jô e colocam poucos jogadores à disposição.