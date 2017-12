Régis Pitbull perto do Corinthians Régis Pitbull, ex-artilheiro da Ponte, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Vasco, deve ser um dos três atacantes que o Corinthians deve anunciar após o Natal. O jogador, de 27 anos, já acertou as bases financeiras com a diretoria mas ainda não assinou contrato com o clube. Nas negociações com os dirigentes, Régis se confessou corintiano. Disse que pagou ingresso para assistir à final do Mundial de Clubes, contra o Vasco da Gama, em 2000, no Maracanã. Régis foi revelado pelo Dínamo de Alagoas, em 96. Também jogou no Marítimo de Portugal, na Ponte Preta por duas vezes , no Coritiba, no Ceará, no Kyoto Purple Sunga do Japão e no Vasco. Além de Régis Pitbull, o Corinthians ainda negocia com Alex Mineiro, Ramón, Marcelo Ramos e Vinícus, do Fortaleza. De acordo com os seus dirigentes, o clube deve fechar com mais dois atacantes - o ponto fraco do time em 2003. Outro jogador que está bem próximo do Parque São Jorge é o lateral-esquerdo Gilberto, do Grêmio. O jogador ficou de dar uma resposta ao Corinthians ainda nesta quarta-feira.