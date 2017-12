Régis reforça zaga do Flu contra Bangu O zagueiro Régis será a novidade do Fluminense para a partida contra o Bangu, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. O jogador cumpriu suspensão automática e é uma das esperanças do técnico Oswaldo de Oliveira para reorganizar a defesa tricolor. Oliveira não escondeu sua preocupação com o setor defensivo da equipe. Segundo ele, a defesa falhou várias vezes na derrota para o Palmeiras, por 3 a 2, no domingo. O treinador ainda não decidiu quem será o companheiro de Régis, já que os desempenhos de Maurício e César não o agradaram. Uma surpresa pode ser a escalação do jovem Zé Carlos, de 19 anos.