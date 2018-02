Regulamento da Copa do Brasil deixa São Paulo em alerta para quinta

O histórico complicado na Copa do Brasil e o regulamento da próxima fase da competição deixam o São Paulo em alerta para quinta-feira, data do jogo com o CSA, em Maceió. O elenco, que não vive grande fase na temporada, está preocupado com as condições difíceis do encontro, que terá a decisão em confronto único e na casa do adversário.

O regulamento da competição estabelece que avancará para a terceira fase quem vencer a partida no estádio Rei Pelé, sem a necessidade de um jogo de volta. Além disso, ao contrário da da etapa anterior, o visitante não tem a vantagem do empate. Portanto, em caso de igualdade, a definição irá para os pênaltis.

"Essas primeiras fases são traiçoeiras, tem que tomar um cuidado maior. Tirando essas primeiras fases, tem que saber jogar muito fora de casa. Minimizar os erros", disse o volante Hudson nesta segunda-feira. O jogador deve ser titular na vaga de Petros, suspenso, e será uma das possíveis novidades para a partida em Maceió.

O CSA foi campeão ano passado do Brasileiro da Série C está confiante pela heróica classificação na etapa anterior, quando se classificou diante do Nacional, em Manaus graças ao goleiro. Mota defendeu pênalti no último minuto e garantiu o empate em 2 a 2. A equipe alagoana tem no elenco dois ex-corintianos, os meias Boquita e Rosinei.

O São Paulo tem no histórico recente duas eliminações precoces na Copa do Brasil e que servem como alerta. Em 2016, o time estreou nas oitavas de final e foi eliminado pelo Juventude, então da Série C do Brasileiro. No ano passado a equipe caiu na quarta fase diante do Cruzeiro.