Regulamento pode gerar situações esdrúxulas na Série D

Como têm 17 pontos cada, Macaé e Chapecoense, os melhores times até agora, não dependem dos seus jogos contra Tupi e Londrina, respectivamente. Além disso, São Raimundo e Cristal, que defendem as quarta e quinta melhores campanhas, vão se enfrentar. Caso combinem resultados iguais, como uma vitória para cada um pelo mesmo placar, a vaga será definida nos pênaltis, o perdedor chegará aos 17 pontos e também estará classificado pelo índice técnico.

O regulamento ainda gera outras situações absurdas. Os adversários dos dois times já classificados antecipadamente, no caso Tupi e Londrina, podem até ?comprar? suas vagas, uma vez que seus adversários não precisam se desgastar. A popular ?mala preta?, bonificação para o adversário perder, não é rara no futebol.

Outra situação esquisita é vivida pelo próprio Tupi, terceiro melhor time, com 15 pontos. Mesmo perdendo seus dois jogos, ele ainda poderá se classificar por índice técnico.

A confirmação dessas situações absurdas partiu do próprio diretor de competições da CBF, o baiano Virgílio Elísio. Para dirimir dúvidas em relação ao confuso texto do regulamento, ele confirmou que o índice técnico levará em conta as três fases. Mas o texto deixava aberta uma interpretação diferente, que dava a entender que o índice técnico seria válido apenas para a terceira fase. ?Realmente os melhores por índice técnico serão apontados pela somatória de toda a competição e não apenas na terceira fase?, garantiu o dirigente.

A competição começou com 45 clubes e reuniu 20 na segunda fase. Agora são apenas 10 times, divididos em cinco grupos de dois. Eles se enfrentam pelo sistema de eliminatória dupla, com jogos de ida e volta. Os cinco vencedores passam à quarta fase, junto com os três melhores times por índice técnico.

Confira os jogos da 3.ª fase da Série D:

Jogos de ida

Sábado (29/08)

16 horas

Tupi-MG x Macaé-RJ

Uberaba-MG x Araguaia-MT

Domingo (30/08)

15 horas

Chapecoense-SC x Londrina-PR

16 horas

Sergipe-SE x Alecrim-RN

17 horas

São Raimundo-PA x Cristal-AP

Jogos de volta

Domingo (13/09)

15 horas

Macaé-RJ x Tupi-MG

16 horas

Londrina-PR x Chapecoense-SC

17 horas

Alecrim-RN x Sergipe-SE

Araguaia-MT x Uberaba-MG

19h30

Cristal-AP x São Raimundo-PA