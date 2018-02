Regulamento prejudica o melhor na A3 Com um regulamento confuso, a final do Campeonato Paulista da Série A3, terceira divisão, terá um fato curioso: apesar da final entre Sertãozinho e Mirassol estar marcada para Sertãozinho, é o Mirassol que tem a vantagem do empate. O campeão será conhecido domingo, em jogo único. De acordo com o regulamento da competição, o clube com mais pontos na soma das duas fases tem o direito do mando de jogo na final, de acordo com o Artigo 6º. Somando os pontos, o Sertãozinho fez 46, contra 41 do Mirassol. O Mirassol, por sua vez, tem a vantagem do empate na final, pois fez mais pontos na segunda fase da competição (13 contra 12), de acordo com o Artigo 7º. A final será disputada no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, neste domingo, às 10 horas. O título da competição é apenas simbólico, já que os dois clubes, assim como Guaratinguetá e Noroeste, já conquistaram o acesso à Série A2 de 2005. A partir da próxima temporada, tanto as Séries A1, A2 e A3 terão o mesmo número de participantes: 20 cada. Neste ano, o campeonato teve 16 integrantes. Na primeira fase, os times foram divididos em dois grupos de oito e os quatro melhores seguiram na competição. Na segunda fase, os clubes formaram dois grupos de quatro e os dois melhores de cada grupo garantiram o acesso.