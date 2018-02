Regulamento: Vampeta arma rebelião Vampeta vai reunir seus companheiros de time, hoje à tarde no Parque São Jorge, para exigir pressão total sobre o vice-presidente corintiano Antônio Roque Citadini. O volante quer que o dirigente - que divide a presidência do clube com os vices Clodomil Orsi e Nesi Curi, em razão da licença de Alberto Dualib - faça prevalecer a força do clube na briga que trava com o São Paulo em razão do confuso regulamento do Campeonato Paulista. "Assim que chegar ao clube, vou falar com os demais jogadores. Temos de pressionar, o Corinthians não pode ser prejudicado", afirma. Leia mais no Jornal da Tarde