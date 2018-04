Regular, Kaká tem atuação apagada contra Uruguai

Kaká queria que a seleção desse espetáculo no palco que é um velho conhecido seu. Ele, no entanto, não ajudou muito para isso. A vitória desta quarta foi suada, sofrida. E, ao contrário dos últimos jogos, o artilheiro da seleção brasileira nas Eliminatórias, com três gols, não deixou a sua marca e nem foi um dos destaques da noite. Veja também: Brasil joga mal, mas bate o Uruguai de virada por 2 a 1 Apesar da vitória desta quarta, Dunga fecha ano contestado Ronaldinho joga mal e acaba substituído Julio Cesar brilha e ganha torcida paulista Classificação Calendário / Resultados Tudo bem, ele não teve a mesma atuação apagada de Ronaldinho Gaúcho. E esteve melhor que Robinho, vaiado ao ser substituído por Vagner Love no segundo tempo. O craque do Milan foi melhor que os dois companheiros. Mas, assim como eles, teve pouco brilho comparado com Luis Fabiano e Júlio César, destaques da vitória brasileira. Kaká estava ansioso por voltar ao Morumbi. Foi lá que o craque cresceu e apareceu para o futebol. Um futebol, aliás, bem melhor que o apresentado nesta quarta. No Peru, o ex-jogador do São Paulo salvou o Brasil da derrota ao marcar um golaço e empatar o jogo (1 a 1). Na partida anterior, contra o Equador, o craque balançou a rede duas vezes, na goleada de 5 a 0, no Maracanã. Nesta quarta, passou em branco. "Foi um jogo difícil", admitiu o camisa 7, feliz por retornar ao estádio paulista e, claro, pelos 3 pontos conquistados. "Foi muito especial e uma grande emoção jogar no Morumbi e vencer com a seleção." Antes do jogo, Kaká foi um dos poucos atletas que admitiu que a seleção poderia dar espetáculo. Mesmo Robinho, o rei das pedaladas e de quem se espera sempre as jogadas mais artísticas, avisou que "espetáculo era vencer". Bom, se for seguir as palavras de Robinho, o Brasil deu show. Um show falso, para ser mais exato. Afinal, teve vaias da torcida. Teve reclamações das arquibancadas. Teve, isso sim, gritos de ‘Luis Fabiano’, puxados principalmente pelos são-paulinos. Uma mesma torcida que já aplaudiu e vaiou Kaká quando ele atuava no Morumbi. Nesta quarta, o jogador do Milan tentou cavar um pênalti ainda no primeiro tempo. Foi mal sucedido, assim como nas arrancadas que deu. O resultado final da partida fez com que ninguém saísse vaiado após o apito final. A exigente torcida paulista, no fim, foi embora satisfeita.