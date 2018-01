Regularizado, atacante Bobô pode estrear pelo Grêmio no clássico

Roger Machado ganhou um reforço para o Gre-Nal do próximo domingo. O atacante Bobô foi inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF e já pode estrear com a camisa do Grêmio. Assim, estará à disposição do técnico para entrar em campo pela primeira vez logo em um clássico com o Internacional, na Arena do Grêmio.

Bobô foi anunciado como reforço gremista no dia 25 de julho e foi apresentado dois dias depois, quando também iniciou os treinos pelo novo clube. Trabalhando há uma semana no Grêmio, só foi registrado nesta segunda-feira. O atacante defendia o Kayserispor, da Turquia, antes de ser contratado pelo time brasileiro. Ele não disputa uma partida há dois meses.

Nascido na cidade de Gravatá, no interior pernambucano, Bobô começou a sua carreira profissional no Corinthians, em 2004, e ajudou na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005. No ano seguinte, foi contratado pelo Besiktas, da Turquia, onde tornou-se o maior goleador estrangeiro da história do clube, com 96 gols em 227 jogos.

Pelo clube de Istambul, conquistou a Supercopa 2005/2006; quatro Copas da Turquia (2005/2006, 2006/2007, 2008/2009 e 2010/2011); além de um Campeonato Turco na temporada 2008/2009. Após seis anos na Europa, teve uma breve passagem pelo Cruzeiro em 2011.

Retornou à Turquia no ano seguinte para defender o Kayserispor, da cidade de Kayseri. Já em sua segunda temporada, ajudou o clube a retornar à primeira divisão turca. No início de 2008, chegou a ser convocado pelo técnico Dunga para disputa de um amistoso com a seleção brasileira principal. Antes disso, defendeu a seleção sub-20 no Mundial da Holanda, em 2005, terminando na terceira colocação.