Regularizado, Alvaro Pereira pode estrear no São Paulo

SÃO PAULO - Num esforço conjunto entre o setor administrativo do São Paulo e o lateral-esquerdo Alvaro Pereira, o jogador, que chegou ao Brasil na segunda-feira passada, apenas, já está regularizado e pode fazer a sua estreia já neste domingo, quando a equipe tricolor enfrenta o Oeste, no Morumbi, pela terceira rodada do Paulistão.

Contratado por empréstimo junto à Inter de Milão, por 18 meses, Alvaro Pereira desembarcou em São Paulo na segunda-feira, fez exames médicos, assinou contrato, viajou para o Uruguai para reunir seus documentos, conseguiu visto de trabalho no Brasil e já consta no BID (Boletim Informativo Diário).

Assim, ele está à disposição do técnico Muricy Ramalho para enfrentar o Oeste, domingo à tarde. A tendência é ele já ser escalado como titular, o que faria Reinaldo passar para o banco de reservas. Além de Alvaro Pereira, o São Paulo se reforçou também com Luis Ricardo, ex-Portuguesa, que já é titular do time.