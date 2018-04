Regularizado, Dagoberto já pode estrear pelo Vasco no Carioca O atacante Dagoberto teve a documentação regularizada pela Federação de Futebol do Rio na tarde desta segunda-feira e já está regularizado para defender o Vasco no Campeonato Carioca. No mesmo dia, o atacante se reapresentou para treinar com os demais jogadores em São Januário. Sua estreia, no entanto, ainda não tem data para ocorrer.