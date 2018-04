Regularizado, Elias deve jogar pelo Botafogo no domingo

RIO - Depois de os titulares participarem da vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, quinta à noite, em São Januário, serão os reservas do Botafogo que entrarão em campo neste domingo para enfrentar o Cabofriense, às 17h, no Moacyrzão, em Macaé. E a principal novidade na equipe deverá ser o atacante Elias, que assinou novo contrato após o antigo acabar no fim do ano.

A tendência, assim, é o técnico Eduardo Hungaro escale a equipe com Renan; Alex, Dankler, André Bahia e Anderson; Airton, Fabiano (Cidinho), Rodrigo Souto, Daniel e Renato; Elias. Os principais jogadores do elenco serão poupados visando a partida de quarta-feira contra o Deportivo Quito, pela fase preliminar da Copa Libertadores.

REFORÇO

Depois de ser dispensado pelo São Paulo no meio do ano passado e passar sem destaque pelo Bahia no segundo semestre, o atacante Wallyson treinou nesta sexta-feira com o elenco do Botafogo. O jogador, que viveu a melhor fase da carreira no Cruzeiro, sendo artilheiro da Libertadores de 2011, vai jogar emprestado na equipe carioca. Ele pertence ao Deportivo Maldonado, do Uruguai.